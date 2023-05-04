Какой будет погода в Коми на майских праздниках

Фото: архив "КП"

Стало известно, какая погода ждет жителей Коми в начале мини-каникул. Согласно прогнозу синоптиков, 6 и 7 мая в республике ожидаются осадки и штормовой ветер. В некоторых районах Коми прогнозируется метель.

Столбик термометра поднимется не выше +12 градусов, на севере республики и вовсе ожидаются -5 градусов.

В воскресенье, 7 мая, на республику обрушится сильный ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с.

- В субботу, 6 мая, будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки (мокрый снег, снег). Днем в южных районах осадки, местами сильные (мокрый снег, дождь). Ветер в северных районах переменный 1-5 м/с, на юге северной четверти 5-10 м/с, на крайнем юге порывами до 15 м/с. Температура ночью +3...-2, на севере при прояснении -4...-9, днем +1...+6, местами +7...+12, на крайнем северо-востоке 0...-5°С. Погода будет ухудшаться 7 мая. Ожидаются снег, мокрый снег, дождь, ночью местами сильный. Ветер северной четверти 7-12 м/с, местами порывами 15-18 м/с, метель. Температура ночью +2...-3, при прояснении -6...-11, днем в северных районах -2...+3, на юге +3...+8°С, - предоставили прогноз синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аэропорт одного из районов Коми принял самолет впервые за десятилетия (подробности)