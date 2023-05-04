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НовостиОбщество4 мая 2023 11:00

В Сыктывкаре ребенка отобрали у матери и передали отцу

Женщина должна платить алименты
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре несовершеннолетнего ребенка передали на воспитание отцу. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мать ребенка не выполняла свои обязанности по его воспитанию. Женщина не проявляет инициативы к общению с дочерью, не занимается ее воспитанием, не интересуется ее жизнью и здоровьем. Никакого участия в развитии ребенка мать не принимает, материально не содержит и злоупотребляет алкоголем. Поэтому ее лишили родительских прав. Ребенка передали на воспитание отцу. С женщины взыскали алименты в размере 1/6 части заработка.

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