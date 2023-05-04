На подготовку пляжа в Сыктывкаре потратят более миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На подготовку сыктывкарского пляжа в Кируле планируют потратить более миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1,3 миллиона рублей. Торги состоятся 16 мая. Работы должны начаться в течение пяти дней с момента получения письменной заявки от управления ЖКХ администрации Сыктывкара. Подготовка пляжа должна завершиться 20 августа.

Подрядчик должен собрать и вывезти мусор, выкорчевать дикорастущий кустарник, покрасить и установить четыре мусорных контейнера, а также выровнять подъездные пути.

На территории пляжа будет установлено множество аншлагов, которые подрядчик предварительно должен будет покрасить. Среди них будут: «Купаться запрещено», «Купаться за пределами пляжа запрещено», «Телефоны спасательных служб», «Городской пляж», «Режим работы пляжа», «Детский пляж», «Граница пляжа», «Правила поведения на пляже», «Схема пляжа». Среди обязанностей обслуживающей компании будет и установка двух туалетов, 18 урн, семи грибков, трех кабин для переодевания, четырех деревянных скамеек, девять металлических скамеек, мачты для подъема сигналов, ограждений, трех питьевых фонтанчиков, щитов со спасательным снаряжением, ограждений (при необходимости это все надо будет покрасить и отремонтировать). Предстоит также купить пять буйков.

В течение сезона работники должны будут раз в двое суток убирать территорию пляжа, прилегающую территорию и подъездные пути, очищать урны и вывозить мусор. Предусмотрена и противоклещевая обработка пляжа (перед открытием).

В прошлом году мэрия на благоустройство и содержание пляжа также закладывала 1,3 млн рублей. В торгах участвовали три фирмы, победило ООО «Альтернатива-А», предложив выполнить работу за 590 тыс. Контракт с фирмой был расторгнут досрочно.

В прошлом году пляжный сезон в Сыктывкаре открылся рано — 17 июня. Продлился он до 29 августа.

В 2021 году мэрия разрешила эксплуатацию городского пляжа в местечке Кируль с 18 июня. Закрылся пляж 20 августа.

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