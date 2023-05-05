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НовостиПроисшествия5 мая 2023 6:50

В Сыктывкаре 25-летняя девушка пострадала в столкновении Renault и Lada

Изначально авария оформлялась как административная
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре столкнулись Renault Duster и Lada Priora. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, авария была зафиксирована на перекрестке улиц Петрозаводская и Лыткина. Мужчина 1959 за рулем кроссовера не уступил дорогу отечественной легковушки и врезался в нее.

Сначала ДТП было оформлено как административное, однако 25-летняя пассажирка Lada Priora обратилась за медицинской помощью. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

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