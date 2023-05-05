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НовостиОбщество5 мая 2023 6:32

В марте жители Коми потратили 1,3 миллиарда рублей в кафе, барах и ресторанах

За весь прошлый год эта сумма составила почти 13 миллиардов рублей
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

За март оборот предприятий общественного питания Коми составил 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается в докладе о социально-экономическом положении в регионе.

В сопоставимых ценах это на 4,2% больше, чем в марте 2022 года. В январе-марте 2023 года общая сумма трат населения в общепите составила 3,6 миллиарда рублей. За начало 2023 года в ресторанах и кафе оборот общественного питания превысил 2 миллиарда рублей. В среднем каждый житель Коми потратил около 3 тысяч рублей в барах или ресторанах за январь-февраль 2023 года. В 2022 году жители Коми оставили в кафе и столовых почти 13 миллиардов рублей.

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