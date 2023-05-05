В Коми просят не переходить реку Ижма в районе переправы

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района

Жителей Ижемского района призывают не переходить через реку Ижма в районе переправы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В администрации подчеркнули, что такой переход через реку смертельно опасен.

– Если переезд через реку невозможно отложить, скоординируйте свои планы согласно графику дежурства аэролодки, – говорится в сообщении.

С 27 апреля на реке Ижма дежурит новая аэролодка «Север – 650К». Людей перевозят к автобусным рейсам по мере наполняемости катера переезжающими, хотя бы до четырех-пяти пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми увеличили грузоподъемность на переправе через Печору

Она снова составляет 20 тонн (подробности)