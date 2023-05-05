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НовостиОбщество5 мая 2023 13:49

В Коми за сутки удалось собрать деньги для серьезно больной 10-летней Ани Егоровой

Девочка сможет продолжить лечение
Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В Коми завершен сбор средств для 10-летней Ани Егоровой, которая страдает от артрита и развившегося на его фоне грибкового заболевания. Девочка нуждалась более в 150 тысяч рублей, чтобы ее семья могла купить необходимое лекарство.

Буквально за сутки неравнодушные жители Коми смогли собрать необходимую сумму.

Из-за бумажной волокиты Аня не может получить льготные препараты, на которые у многодетной семьи просто нет денег.

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