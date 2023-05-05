В Коми за сутки удалось собрать деньги для серьезно больной 10-летней Ани Егоровой

Фото из личного архива

В Коми завершен сбор средств для 10-летней Ани Егоровой, которая страдает от артрита и развившегося на его фоне грибкового заболевания. Девочка нуждалась более в 150 тысяч рублей, чтобы ее семья могла купить необходимое лекарство.

Буквально за сутки неравнодушные жители Коми смогли собрать необходимую сумму.

Из-за бумажной волокиты Аня не может получить льготные препараты, на которые у многодетной семьи просто нет денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ей было очень плохо»: многодетная мать из Коми пытается спасти свою 10-летнюю дочь с серьезным заболеванием (подробности)