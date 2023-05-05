Жители Коми станут свидетелями полутеневого лунного затмения

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 5 мая, жители Коми смогут стать свидетелями необычного и редкого космического явления - частичного лунного затмения. Из-за полутени Земли ее спутник может покраснеть, говорят астрономы.

Такое явление - редкость. В следующий раз жители республики смогут наблюдать подобное затмение лишь в 2042 году.

Наблюдать за ним лучше всего в бинокль. В столице Коми специалисты советуют начать смотреть в 22:00.

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