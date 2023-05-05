Жители Коми станут свидетелями полутеневого лунного затмения

Фото: Олег ЗОЛОТО
Сегодня, 5 мая, жители Коми смогут стать свидетелями необычного и редкого космического явления - частичного лунного затмения. Из-за полутени Земли ее спутник может покраснеть, говорят астрономы.
Такое явление - редкость. В следующий раз жители республики смогут наблюдать подобное затмение лишь в 2042 году.
Наблюдать за ним лучше всего в бинокль. В столице Коми специалисты советуют начать смотреть в 22:00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На набережной в Сыктывкаре сфотографировали северное сияние (подробности)