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НовостиОбщество5 мая 2023 14:10

Жители Коми станут свидетелями полутеневого лунного затмения

В следующий раз такое повторится лишь через 20 лет
Источник:kp.ru
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 5 мая, жители Коми смогут стать свидетелями необычного и редкого космического явления - частичного лунного затмения. Из-за полутени Земли ее спутник может покраснеть, говорят астрономы.

Такое явление - редкость. В следующий раз жители республики смогут наблюдать подобное затмение лишь в 2042 году.

Наблюдать за ним лучше всего в бинокль. В столице Коми специалисты советуют начать смотреть в 22:00.

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