Житель Коми получил 2,5 года за убитого пенсионера

Фото: СК Коми

В Воркуте 34-летнего местного жителя признали виновным в смерти по неосторожности. По информации Следственного комитета Коми, мужчина сбил за рулем грузовика 79-летнего погибшего.

В СК отметили, что в октябре 2022 года фигурант уголовного дела за рулем автомобиля наехал на пострадавшего во время заезда на автомобильные весы. Потерпевший получил травму грудной клетки, от чего скончался через некоторое время в больнице.

Подсудимому назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с испытательным сроком на три года. Также ему запретили управлять автомобилем на два года.

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