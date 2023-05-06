Жители города в Коми напуганы разбросанными по улицам иголками

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Жители Эжвы в социальных сетях публикуют сообщения о том, что находят везде странные иголки. По словам очевидцев, эти предметы можно найти больше всего на проспекте Бумажников, от улицы Маяковского до Славы.

– По проспекту Бумажников от улицы Славы на тротуаре рассыпаны иголки по правой стороне. Кто набросал, для чего, не понятно. Раньше их было значительно больше, но часть их смели на обочину. В солнечную погоду эти иголки хорошо видны по проспекту дальше улицы Маяковского. Будьте внимательны, не наколитесь, – поделился местный житель.

Комментаторы выдвигают различные версии случившегося – некоторые считают, что это из-за нового открывшегося шиномонтажа, другие предупреждают владельцев домашних животных, третьи считают, что иголки связаны с магическими ритуалами.

– По Эжве разбросаны иголки без ушков, возможно с целью навредить животным, будьте бдительны и осторожны, – пишут зоозащитники.

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