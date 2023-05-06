Спасатели из Коми помогли выбраться пострадавшей женщине

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Жительнице Коми понадобилась помощь спасателей. 43-летняя пострадавшая сообщила, что сломала ногу и не могла выбраться самостоятельно из поселка Изъяшор. По предварительным данным, ей нужно было попасть в районную больницу, что осложнялось отсутствием дорог до отдаленного поселения.

Чтобы доехать до пострадавшей, спасателем отряда «Спас-Коми» понадобилось четыре часа. Женщину благополучно доставили до больницы в Объячево, сообщили в «Комиинформ».

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