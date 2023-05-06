С начала года в Коми было 14 убийств и 11 преступлений против половой неприкосновенности

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С начала года в Коми возбудили 216 уголовных дел. Число преступлений упало по сравнению с аналогичным периодом 2 022 года.

По предоставленным данным, окончено 203 уголовных дела, из которых 101 относится к категории особо тяжких. Всего было зарегистрировано 14 убийств и 17 покушений на них. Кроме того, зарегистрировано восемь фактов причинения тяжкого вреда, которое повлекло смерть, а также 11 преступлений против половой неприкосновенности.

Следователи завершили 13 преступлений, которые были совершены в прошлые года, из которых шесть относятся к категории тяжких и особо тяжких.

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