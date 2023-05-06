Комиссию по вопросам помилования в Коми возглавила Вера Железцова

Фото: минюст РК
По информации пресс-службы минюста Коми, в республике назначили нового председателя Комиссии по вопросам помилования. Им стала, как передается в сообщении, Вера Железцова.
Бывший председатель комиссии Борис Минин возглавлял ее с 2012 года. 24 апреля на эту должность назначили Железцову, 4 мая ее представил министр юстиции региона Алексей Асташев.
На заседании также рассмотрели два ходатайства в отношении осужденных, их направят в адрес президента России Владимира Путина.
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