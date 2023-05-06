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НовостиОбщество6 мая 2023 11:27

Комиссию по вопросам помилования в Коми возглавила Вера Железцова

Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции
Источник:kp.ru
Фото: минюст РК

Фото: минюст РК

По информации пресс-службы минюста Коми, в республике назначили нового председателя Комиссии по вопросам помилования. Им стала, как передается в сообщении, Вера Железцова.

Бывший председатель комиссии Борис Минин возглавлял ее с 2012 года. 24 апреля на эту должность назначили Железцову, 4 мая ее представил министр юстиции региона Алексей Асташев.

На заседании также рассмотрели два ходатайства в отношении осужденных, их направят в адрес президента России Владимира Путина.

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