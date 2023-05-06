Житель Коми получил срок за угрозу убийством соседу

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Жителя Усть-Вымского района осудили за угрозу убийством. Мужчина таким образом пытался пошутить на соседом, но тот не оценил юмор. По предоставленным данным, это произошло в феврале 2022 года вечером, когда фигурант уголовного дела в пьяном состоянии вышел на дорогу с охолощенным автоматом и выстрелил им перед автомобилем потерпевшего, который возвращался домой.

После этого мужчина направил автомат на потерпевшего с требованием выйти. Тот же воспринял происходящее, как реальную угрозу убийством. Подсудимый же сообщил, что вел себя, поскольку был пьян. Судья ему назначил лишение свободы сроком на один год.

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