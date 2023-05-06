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НовостиПроисшествия6 мая 2023 12:38

Жители Сыктывкара сообщили о сильном пожаре около ТЦ «Июнь»

Огонь начался в частных домах около торгового центра
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители Сыктывкара сообщили о пожаре около ТЦ «Июнь» 6 мая. Свидетели ЧП передали, что в районе стоял сильный дым, предварительно предположив, что это гаражи. Вскоре выяснилось, что возгорание началось в частных домах.

Пожар начался на улице Зимняя. Огонь быстро перекинулся с очага возгорания на соседнее здание. В результате один дом был полностью охвачен огнем, на втором горела кровля.

– Горят частные дома в мясокомбинате. Пожарных долго не было, ещё и вода закончилась, – рассказали очевидцы.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные, причины произошедшего устанавливается.

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