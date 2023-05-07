В Санкт-Петербурге задержали жителя Сыктывкара с крупной партией наркотиков

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции в Кировском районе Санкт-Петербурга остановили автомобиль Chevrolet Camaro ярко-желтого цвета, в котором везли полкило наркотических веществ. В салоне иномарки находились двое 30-летних мужчин, один из которых пытался избавиться от запрещенных веществ, сообщает «Фонтанка».

Прозрачный пакет с наркотическим веществом лежал рядом с автомобилем. Мужчин доставили в полицию.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.

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