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НовостиПроисшествия7 мая 2023 6:40

В Санкт-Петербурге задержали жителя Сыктывкара с крупной партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции в Кировском районе Санкт-Петербурга остановили автомобиль Chevrolet Camaro ярко-желтого цвета, в котором везли полкило наркотических веществ. В салоне иномарки находились двое 30-летних мужчин, один из которых пытался избавиться от запрещенных веществ, сообщает «Фонтанка».

Прозрачный пакет с наркотическим веществом лежал рядом с автомобилем. Мужчин доставили в полицию.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.

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