В Санкт-Петербурге задержали жителя Сыктывкара с крупной партией наркотиков

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники полиции в Кировском районе Санкт-Петербурга остановили автомобиль Chevrolet Camaro ярко-желтого цвета, в котором везли полкило наркотических веществ. В салоне иномарки находились двое 30-летних мужчин, один из которых пытался избавиться от запрещенных веществ, сообщает «Фонтанка».
Прозрачный пакет с наркотическим веществом лежал рядом с автомобилем. Мужчин доставили в полицию.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За неделю в Коми увеличилось число укушенных клещами детей (подробнее)