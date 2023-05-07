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НовостиОбщество7 мая 2023 7:30

В Сыктывкаре авиапассажиров будет возить новый комфортный автобус

Также в нем имеется откидной трап для перевозки маломобильных граждан
Источник:kp.ru
Фото: Страница Евгения Пономаренко в VK.

Фото: Страница Евгения Пономаренко в VK.

В аэропорт столицы Коми поступил новый автобус, который будет осуществлять перевозку пассажиров. Об этом сообщил глава регионального Минэкономразвития Евгений Пономаренко.

В аэропорт прибыл комфортный автобус марки МАЗ. Его вместимость составляет 122 человека, ширина более трех метров, по всему салону низкий пол. Также в нем имеется откидной трап для перевозки маломобильных граждан.

«Это отличное дополнение к недавно прибывшему в Сыктывкарский аэропорт амбулифту. Техника обновляется и это, несомненно, сделает пребывание наших жителей в аэропорту комфортнее», - добавил Евгений Пономаренко.

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