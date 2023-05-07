В Коми мужчину арестовали за то, что скрылся с места ДТП

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Житель Усинска был арестован на сутки за оставление места ДТП. Административное дело было рассмотрено мировым судьей Девонского судебного участка.

26 апреля водитель автомобиля Chevrolet Cruze совершил ДТП и скрылся с места. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Во время судебного заседания он признал свою вину и отметил, что считает повреждения незначительными и не имел умысла скрываться, так как позже вернулся.

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