В Сыктывкаре загорелся частный дом, пламя перекинулось на крышу соседнего дома

Фото: Нина Юшкова.
Вчера, шестого мая, в частном доме в Сыктывкаре произошел пожар. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Спецслужбы незамедлительно направились на место ЧП. Пожар произошел в жилом частном доме по улице Зимней. Через некоторое время пламя перекинулось на крышу соседнего дома.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.
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