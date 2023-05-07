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НовостиПроисшествия7 мая 2023 9:10

В Сыктывкаре загорелся частный дом, пламя перекинулось на крышу соседнего дома

ЧП произошло 6 мая
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Вчера, шестого мая, в частном доме в Сыктывкаре произошел пожар. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Спецслужбы незамедлительно направились на место ЧП. Пожар произошел в жилом частном доме по улице Зимней. Через некоторое время пламя перекинулось на крышу соседнего дома.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

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