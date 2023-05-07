В Сыктывкаре загорелся частный дом, пламя перекинулось на крышу соседнего дома

Фото: Нина Юшкова.

Вчера, шестого мая, в частном доме в Сыктывкаре произошел пожар. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Спецслужбы незамедлительно направились на место ЧП. Пожар произошел в жилом частном доме по улице Зимней. Через некоторое время пламя перекинулось на крышу соседнего дома.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

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