Житель Сыктывкара проплыл за 12 часов 42 километра

Фото: УФСИН по Коми.

В Сыктывкаре 1 мая сотрудники УФСИН приняли участие в благотворительном заплыве «Плыву-помогаю 2023». Главной целью акции является сбор денег для приобретения необходимых вещей для жителей Коми, принимающих участие в СВО.

Виктор Ларионов является мастером спорта по плаванию, участником и призером чемпионатов России и этапов Кубка мира, чемпионом соревнований ФСИН РФ, многократным чемпионом Коми и СЗФО. Он принял участие в самом тяжелом испытании - в 12-часовом одиночном заплыве.

Двое любителей плавания составили ему конкуренцию. За нормативное время они проплыли 26,5 км и 16 км. Сотрудник ОСН "Сапсан" опередил соперников, проплыв в общей сложности 42 километра.

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