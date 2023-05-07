За сутки в Коми произошло два происшествия на воде

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За минувшие сутки в Коми произошло на воде два происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Вчера, шестого мая, в Прилузском районе на реке Летка перевернулась резиновая лодка с двумя мужчинами, одному из которых удалось выбраться на берег.
В этот же день в районе села Помоздино Усть-Куломского района у реки Вычегда обвалился берег, и 8-летний ребенок упал в воду.
В настоящее время ведутся поисковые работы.
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