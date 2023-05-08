В Коми выберут лучшего таксиста

Фото: Алексей Булатов.

В Коми состоится конкурс «Лучший водитель такси в России». Участникам конкурса придется побороться за лидирующую всероссийского этапа конкурса. Главным призом является сумма в 150 тысяч рублей.

Конкурс будет проходить 11 мая при поддержке ДОСААФ РФ по РК и регионального Минэкономразвития.

Организаторы отмечают, что лучший таксист должен креативно представить пассажирам свой регион, а также прекрасно управлять автомобилем.

«В рамках конкурса профессиональное жюри оценит знания ПДД, истории региона, улично-дорожной сети, месторасположения объектов культурного наследия и Закона о такси. На автодроме конкурсанты продемонстрируют навыки плавного управления автомобилем со стаканом воды на крыше на время», - рассказал руководитель конкурса Кирилл Казанин.

Подать заявку на участие: https://russia-driver.taxi/#participate

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