Жительницы Сыктывкара сталкиваются на работе с негативной реакцией на их беременность

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Эксперты сервиса по поиску работу SuperJob узнали, сколько работающих жительниц Сыктывкара столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность.
Работодатели отнеслись негативно к предстоящему материнству сотрудниц в 10% опрошенных случаев. О предстоящем пополнении сообщает руководству еще в первом триместре каждая вторая беременная женщина (49%).
Делятся радостной новостью во втором триместре 17% жительниц столицы, еще 6% хранят данную информацию в секрете до седьмого месяца беременности.
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