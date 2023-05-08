Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2023 14:10

Жительницы Сыктывкара сталкиваются на работе с негативной реакцией на их беременность

Опрос провели эксперты SuperJob
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Эксперты сервиса по поиску работу SuperJob узнали, сколько работающих жительниц Сыктывкара столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность.

Работодатели отнеслись негативно к предстоящему материнству сотрудниц в 10% опрошенных случаев. О предстоящем пополнении сообщает руководству еще в первом триместре каждая вторая беременная женщина (49%).

Делятся радостной новостью во втором триместре 17% жительниц столицы, еще 6% хранят данную информацию в секрете до седьмого месяца беременности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми на женщину напала стая собак (подробнее)