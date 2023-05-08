В Коми пропал без вести 48-летний Сергей Бобылев

Фото: «Лиза Алерт».

В Усинске пропал без вести 48-летний Сергей Бобылев. Он не выходит на связь с четвертого мая.

Приметы: нормальное телосложение, рост около 170 см, карие глаза, седые волосы. В день исчезновения усинец был одет в джинсы сине-серого цвета и черную куртку. С собой у него была черная спортивная сумка.

Связаться с поисковиками «Лиза Алерт» можно по номеру телефона 8 (800) 700 54 52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительницы Сыктывкара сталкиваются на работе с негативной реакцией на их беременность (подробнее)