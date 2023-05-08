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НовостиОбщество8 мая 2023 15:00

В Коми пропал без вести 48-летний Сергей Бобылев

К поискам приступили волонтеры
Источник:kp.ru
Фото: «Лиза Алерт».

Фото: «Лиза Алерт».

В Усинске пропал без вести 48-летний Сергей Бобылев. Он не выходит на связь с четвертого мая.

Приметы: нормальное телосложение, рост около 170 см, карие глаза, седые волосы. В день исчезновения усинец был одет в джинсы сине-серого цвета и черную куртку. С собой у него была черная спортивная сумка.

Связаться с поисковиками «Лиза Алерт» можно по номеру телефона 8 (800) 700 54 52.

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