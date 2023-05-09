В Коми опрокинулся Nissan: пострадал пассажир

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 8 мая, в Княжпогостском районе опрокинулся в кювет Nissan Patrol, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 3.40. 58-летний мужчина ехал за рулем Nissan по трассе Сыктывкар – Ухта – Усинск со стороны столицы Коми. На 257-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал 39-летний пассажир. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану верхней губы. Пострадавшего увезли в больницу. В ГИБДД уточнили, что пассажир был пристегнут.

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