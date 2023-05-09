Фото: пресс-служба главы Коми

В День Победы, 9 мая, глава Коми Владимир Уйба возложил цветы к мемориалам «Вечная слава» и «Скорбящий воин». Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Глава Коми почтил память павших в Великой Отечественной войне. В мероприятии также приняли участие члены правительства республики, депутаты Госсовета, руководители структурных подразделений федеральных ведомств, а также ветераны боевых действий.

Далее колонна участников прошла к Стефановской площади. В настоящее время там проходят торжественные мероприятия, посвященные 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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