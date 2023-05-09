На лосеферме в Коми родился первый в этом году теленок

Фото: лосеферма Печоро-Илычского заповедника

На лосеферме Печоро-Илычского заповедника в Якше родился первый в 2023 году теленок. Об этом сообщается на странице фермы в социальной сети «ВКонтакте».

В понедельник, 8 мая, на лосеферме отелилась лосиха Куля. Ближе к вечеру она родила девочку.

– Назвали малышку Кукой, – говорится в сообщении.

Лосенок чувствует себя хорошо. Кука попила молока и заселилась в загон. На время отела посещение лосефермы ограничено. Малышей можно будет увидеть через две недели после окончания отела.

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