На лосеферме в Коми родился первый в этом году теленок

Фото: лосеферма Печоро-Илычского заповедника
На лосеферме Печоро-Илычского заповедника в Якше родился первый в 2023 году теленок. Об этом сообщается на странице фермы в социальной сети «ВКонтакте».
В понедельник, 8 мая, на лосеферме отелилась лосиха Куля. Ближе к вечеру она родила девочку.
– Назвали малышку Кукой, – говорится в сообщении.
Лосенок чувствует себя хорошо. Кука попила молока и заселилась в загон. На время отела посещение лосефермы ограничено. Малышей можно будет увидеть через две недели после окончания отела.
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