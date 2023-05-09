В Сыктывкаре продолжаются поиски 72-летней женщины

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре продолжаются поиски Валентины Поповой 1950 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, пенсионерка не выходит на связь с 11 апреля. Приметы: темно-русые волосы с сединой, светло-серые глаза, обычное телосложение, рост 160 сантиметров. В день исчезновения на ней была куртка розового цвета.

С 11 апреля волонтеры проделали много информационной работы. Было организовано несколько активных выездов.

– Самым массовым по численности был выезд 22 апреля 2023 года, – говорится в сообщении.

В тот день в штабе зарегистрировали около 110 человек. Это были родственники и знакомые пропавшей, добровольцы «ЛизаАлерт», казаки, полицейские, а также неравнодушные люди. Они осмотрели просеки и обочины дорог с проезда к технологической деревни, линии электропередач от Нювчимского шоссе до Грибного проезда, а также прочесали лес.

На следующий день вновь был запущен беспилотник. Группа просмотра и анализа отсмотрела более 2 тысяч снимков. Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону: 8-800-700-54-52.

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