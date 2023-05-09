В Коми за 1,6 миллиона рублей отремонтируют спорткомплекс

Фото: pexels.com

В Удорском районе планируют отремонтировать спорткомплекс, на эти цели потратят 1,6 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Спорткомплекс находится в Благоево. Начальная стоимость контракта составила 1,69 миллиона рублей. В торгах приняли участие две компании. Победитель предложил 1,6 миллиона рублей. Подрядчик должен отремонтировать спорткомплекс до 31 июля. Компания должна заменить полы, уложить новый спортивный леннолеум, а также заменить электросиловое оборудование, кабель, выключатели, розетки и изоляцию. На объекте обновят электроосвещение, заменят светильники и отремонтируют бетонную отмостку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре открыли новый спорткомплекс

Он находится на улице Морозова (подробности)