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НовостиОбщество9 мая 2023 13:57

В Сыктывкаре состоялся праздничный парад 9 мая

Он прошел на Стефановской площади
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В День Победы, 9 мая, в Сыктывкаре состоялся праздничный парад. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Парад прошел на Стефановской площади. Глава Коми Владимир Уйба поздравил ветеранов и других участников войны, а также горожан с Днем Победы. Он отметил, что этот праздник – самый главный и священный в стране. Защищать родину ушли более 170 тысяч жителей Коми. Умерли от ран около 53 тысяч солдат и офицеров, еще более 23 тысяч пропали без вести.

– Парад продолжился торжественным прохождением парадных расчетов и специализированной техники, – отметили в администрации.

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