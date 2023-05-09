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НовостиСпорт9 мая 2023 15:21

Тренер из Сыктывкара будет готовить сборную по баскетболу

Команда примет участие в Российско-Китайских молодежных играх
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Российской федерации баскетбола

Фото: пресс-служба Российской федерации баскетбола

Тренер из Сыктывкара Ольга Доронина подготовит сборную по баскетболу к Российско-Китайским молодежным играм. Об этом сообщили в пресс-службе Российской федерации баскетбола.

Женская сборная России до 16 лет начала подготовку к IX Российско-Китайским молодежным играм. Тренировки проходят в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Сбор пройдет до 21 мая. Туда пригласили 18 игроков. Далее команда отправится в в китайский Чунцин, где примет участие в IX Российско-Китайских молодежных играх. Они пройдут с 22 по 27 мая.

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