Подо Ржевом нашли останки солдата из Коми

Фото: ПО «Пионер».

Подо Ржевом поисковый отряд «Пионер» нашел останки участника Великой Отечественной войны из села Муфтюга Удорского района Коми. Данное событие родные красноармейца описывают как чудо.

Недавно к боевым местам Ржевской битвы, где ведется строительство новых полос трассы новая Рига, приехала техника. Недалеко был обнаружен новый пятачок с погибшими в Великой Отечественной войне солдатами. За два дня работы поисковики подняли 10 бойцов. Еще в 15 метрах от шоссе были найдены останки трех бойцов и самодельный медальон.

Оказалось, что он принадлежал Николаю Ивкину, который пропал без вести в конце августа 1942 года. Останки красноармейца похоронят 23 августа в «Веригино» Зубцовского района.

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