В Коми спасатели сутки вывозили пострадавшего оленевода

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В Инте спасатели сутки вывозили травмированного оленевода.

В понедельник, 8 мая, в районе базы «Сана-Вож» в горах пострадал мужчина 1962 года рождения. Ему была нужна медицинская помощь. Самостоятельно проехать 100 километров до Инты пострадавший не мог. Дело в том, что у мужчины не было техники. В два часа дня на место отправились спасатели. Выяснилось, что за два дня до этого оленевод вывихнул плечо и терпел боль.

Двое спасателей на снегоходе вывезли пострадавшего к медикам. Дорога заняла сутки туда и обратно без остановок из-за весеннего бездорожья. Вездеход приходилось тащить при помощи лебедки, передает «Комиинформ».

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