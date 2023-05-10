В Сыктывкаре стажер украл деньги на автомойке

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Из автомойки самообслуживания на территории Эжвинского района Сыктывкара похитили 30 тысяч рублей. Предприниматель обратился в полицию.

Подозреваемым оказался ранее судимый житель Сыктывкара, проходивший в автомойке стажировку. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Он был доставлен в отделение полиции.

Со слов подозреваемого, он знал, где находятся ключи. Путем подбора он открыл аппараты и забрал купюры. Он был уверен, что видеокамеры не работают при отсутствии электроэнергии.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

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