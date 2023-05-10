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НовостиПроисшествия10 мая 2023 11:50

В Коми пропал без вести пожилой рыбак

На месте работают спасатели
Источник:kp.ru
Фото: Александра Савинова.

Фото: Александра Савинова.

В субботу, седьмого мая, спасатели выезжали на поиски мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета ГО и ЧС.

64-летний рыбак выехал на реку Петуховка. Спустя пять дней его родные начали беспокоиться и обратились в службу спасения. Спасатели прибыли на место и в заводи обнаружили лодку и вещи. Сам пенсионер не был найден.

В настоящее время на месте работают спасатели. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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