В Коми пропал без вести пожилой рыбак

Фото: Александра Савинова.

В субботу, седьмого мая, спасатели выезжали на поиски мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета ГО и ЧС.

64-летний рыбак выехал на реку Петуховка. Спустя пять дней его родные начали беспокоиться и обратились в службу спасения. Спасатели прибыли на место и в заводи обнаружили лодку и вещи. Сам пенсионер не был найден.

В настоящее время на месте работают спасатели. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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