Стало известно, почему жителям Коми повезло жить среди сосен

Фото: Нина Юшкова.

На YouTube-канале Центра медпрофилактики Республики Коми «Здоров11» опубликовали ролик, посвященный астме. Главный внештатный аллерголог-иммунолог республиканского Минздрава Ольга Вахнина поделилась, что данное заболевание относится к воспалениям бронхо-легочной системы. Кроме того, оно может быть разных видов — инфекционная и аллергическая.

Врач-аллерголог подчеркнула, что жителям Коми повезло, так как в регионе растет много елей и сосен, которые способствуют благополучному состоянию бронхо-легочной системы. Но все же необходимо обращать внимание и на свой быт: наличие домашних животных, пыли и шерсти могут обострить аллергическую астму.

«Сейчас бич молодежи — это айкосы, масляные курительные вещества, которые, конечно же, у наших детей могут вызвать и развить причем стремительно заболевания бронхо-легочной системы и астматические приступы», — отметила специалист.

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