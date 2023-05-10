В Коми спасли замерзающего мужчину

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывдинском районе спасли замерзающего мужчину. Инцидент произошел 7 мая в деревне Граддор.

В службу 112 позвонил рыбак 1982 года рождения. Мужчина сообщил, что замерзает и нуждается в помощи. На место отправились спасатели. Выяснилось, что мужчина опрокинулся на лодке, но смог выбраться на берег. Далее пострадавший самостоятельно дошел до таксофона и вызвал помощь. Рыбака увезли в больницу, передает «Комиинформ».

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