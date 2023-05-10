В мае в Коми поймали 98 пьяных водителей

Фото: УГИБДД России по Тверской области

С начала мая в Коми поймали 98 пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В отношении водителей, которые сели за руль пьяными повторно, завели девять уголовных дел. За праздники был отстранен от управления 51 нетрезвый автомобилист. В это число входят и те люди, кто отказались проходить медицинское освидетельствование. Больше всего пьяных водителей поймали в Сыктывкаре, Усинске, Ухте и Сосногорске.

За управление в пьяном виде грозит лишение прав и штраф до 30 тысяч рублей. В случае повторного нарушения заводится уголовное дело. За это грозит до двух лет лишения свободы.

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