Житель Коми угрожал зарубить топором супругу брата

Фото: архив "КП"
В Коми 52-летний житель Усть-Куломского района выслушал приговор за угрозы расправой, которые он адресовал жене брата. Сельчанин хотел зарубить женщину топором.
Как сообщает пресс-служба республики, мужчину супружеская пара приютила у себя на зимней кухни, потому что тому негде было жить. В январе братья сильно напились и стали ругаться. Разъяренных мужчин пыталась разнять хозяйка дома, но деверь схватился за топор и стал угрожать расправой.
Потерпевшая, которая реально восприняла угрозу, обратилась с заявлением о привлечении родственника к уголовной ответственности.
Мировой судья признал жителя Кужбы виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Приговор не вступил в законную силу.
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