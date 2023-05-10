Житель Коми угрожал зарубить топором супругу брата

Фото: архив "КП"

В Коми 52-летний житель Усть-Куломского района выслушал приговор за угрозы расправой, которые он адресовал жене брата. Сельчанин хотел зарубить женщину топором.

Как сообщает пресс-служба республики, мужчину супружеская пара приютила у себя на зимней кухни, потому что тому негде было жить. В январе братья сильно напились и стали ругаться. Разъяренных мужчин пыталась разнять хозяйка дома, но деверь схватился за топор и стал угрожать расправой.

Потерпевшая, которая реально восприняла угрозу, обратилась с заявлением о привлечении родственника к уголовной ответственности.

Мировой судья признал жителя Кужбы виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.

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