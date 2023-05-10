В Коми из-за ОРВИ закрыли два класса в школах

Фото: архив "КП"

В Коми из-за заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин два класса в двух школах республики. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Коми. По данным ведомства, речь идет о малокомплектных учебных заведениях.

Отмечается, что в одном из муниципалитетов региона одно дошкольное учреждение полностью закрыто на карантин, еще в пяти группах детских садов введены ограничительные меры.

Всего в республике за прошедшую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 5 748 человек, в том числе 3 337 детей, заключил Роспотребнадзор Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, почему жителям Коми повезло жить среди сосен (подробности)