В Коми из-за ОРВИ закрыли два класса в школах

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В Коми из-за заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин два класса в двух школах республики. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Коми. По данным ведомства, речь идет о малокомплектных учебных заведениях.
Отмечается, что в одном из муниципалитетов региона одно дошкольное учреждение полностью закрыто на карантин, еще в пяти группах детских садов введены ограничительные меры.
Всего в республике за прошедшую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 5 748 человек, в том числе 3 337 детей, заключил Роспотребнадзор Коми.
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