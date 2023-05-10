В Коми 40-летний мужчина случайно застрелил отца своего друга

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В Коми вступил в силу приговор 40-летнему жителю Кировской области. Мужчина признан виновным в гибели отца своего друга.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, трагедия произошла в 2021 году в Койгородском районе. Мужчины приехали на охоту в лес и остановились в домике. Кировчанин, придя с охоты, не убедился, что все патроны из ружья извлечены и случайно выстрелил в отца друга.

Побоявшись наказания, мужчина спрятал труп в лесу, а товарищу заявил, что его отец пропал и даже помогал ему с поисками. Спустя два месяца он написал другу, признался в случившемся и попросил прощения за содеянное.

Судом первой инстанции мужчина осужден к 1 году ограничения свободы, в качестве компенсации причиненного морального вреда с него взыскан 1 млн рублей.

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