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НовостиОбщество10 мая 2023 14:41

В Коми уменьшилось количество бедных

Более 112 тысяч республики находятся за границей бедности
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Коми снизилось число бедных людей. Об этом сообщает Комистат. По данным аналитиков, в республике в 2022 году доля населения с денежными доходами ниже границы бедности составила 14%.

Всего за чертой бедности находятся 112,5 тысяч жителей Коми. Для сравнения, в 2021 году показатель равнялся 124,3 тысячам человек.

В целом по России удельный вес населения с доходами ниже границы бедности составил 9,8% от общего количества жителей страны. Самый низкий показатель в Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе – 4,5%, самый высокий в Республике Ингушетия – 30,5 %.

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