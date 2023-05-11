Инвалид из Сыктывкара не могла получить нужную реабилитацию

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В Сыктывкарском городском суде рассмотрели иск прокуратуры Вуктыла в отношении Фонда пенсионного и социального страхования. Поводом для иска стало требование обеспечить инвалида второй группы технического средствами реабилитации.

По предоставленным данным, жительница Вуктыла обратилась в фонд в августе 2022 года, но не была обеспечена необходимым в срок. В ведомстве бездействие объяснили тем, что высылали женщине направление на получение двух средств из четырех, но она так и не обратилась. Остальные два получить было невозможно из-за того, что на организованные аукционы на поставку не поступило ни одной заявки.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обеспечить пострадавшую средствами реабилитации. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

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