Жителя Коми обвинили в убийстве, которое он совершил в 14 лет

Фото: Следственный комитет Коми

В Сыктывдинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, которое он совершил, будучи 14-летним. По данным Следственного комитета Коми, его обвиняют в умышленном убийстве и угрозе убийством.

Следователи выдвинули версию, что это произошло в октябре 2002 года на улице Ольги Мальцевой в Выльгорте. В тот день между обвиняемым и его 46-летним знакомым произошел конфликт, во время которого он избил кирпичом потерпевшего. От полученной травмы жертва скончалась на месте происшествия.

Первоначально следователям не удалось собрать достаточно доказательств, однако в 2022 году дополнительны оперативные мероприятия помогли изобличить виновного, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, в феврале 2023 года фигурант уголовного дела угрожал расправой знакомому. В настоящее время все доказательства передали в суд.

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