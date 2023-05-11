В Коми распространяются тревожные вести о местном мужчине

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о поисках 58-летнего мужчины из Ухты. По предоставленным данным, Юрий Мезенцев ушел из дома 25 апреля, и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, черные волосы.

Был одет: неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении Юрия Мезенцев, сообщите, пожалуйста, по телефону бесплатной горячей линии 8 800 700 54 52.

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