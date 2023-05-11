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НовостиОбщество11 мая 2023 6:15

За праздники в Сыктывкаре поймали 11 нетрезвых водителей

В ГИБДД столицы сообщили итоги рейдов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Сыктывкара сообщили об итогах профилактических рейдов, направленных на выявление нетрезвых водителей. Мероприятия прошли в период с 5 по 9 мая.

По предоставленным данным, за истекшие пять дней выявили 11 водителей с признаками опьянения. В отношении троих из них составили административные материалы за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Еще восемь нарушителей получили административные штрафы за управление автомобилями в нетрезвом состоянии.

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