За праздники в Сыктывкаре поймали 11 нетрезвых водителей

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В ГИБДД Сыктывкара сообщили об итогах профилактических рейдов, направленных на выявление нетрезвых водителей. Мероприятия прошли в период с 5 по 9 мая.
По предоставленным данным, за истекшие пять дней выявили 11 водителей с признаками опьянения. В отношении троих из них составили административные материалы за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования.
Еще восемь нарушителей получили административные штрафы за управление автомобилями в нетрезвом состоянии.
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