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НовостиПроисшествия11 мая 2023 6:50

В ДТП в Коми получили травмы четыре человека, включая 5-летнюю девочку

Иномарка съехала в кювет и опрокинулась
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

Под Ухтой автомобиль Renault Logan съехал в кювет и опрокинулся. В пресс-службе ГИБДД по Коми рассказали, что авария произошла сегодня, 11 мая, на 268 километре дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар.

За рулем иномарки находился 61-летний мужчина. Он получил сотрясение мозга, ЧМТ и рану левой брови. Кроме того, в ДТП пострадали две женщины 32 и 56 лет, а также пятилетняя девочка.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают детали случившегося.

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