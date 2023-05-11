Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 мая 2023 7:20

В Коми завершилось расследование несчастного случая с охранником

Расследованием занималась трудовая инспекция
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

Трудовая инспекция Коми завершила расследование несчастного случая, который произошел с сотрудником охранного предприятия. Детали случившегося сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 15 апреля. Сотрудник заступил на дежурство без каких-либо жалоб на здоровье. Спустя некоторое время его обнаружили на рабочем месте без признаков жизни.

Данный несчастный случай никак не связан с производством. Комиссия разработала мероприятия по профилактике причин несчастного случая, а также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП в Коми получили травмы четыре человека, включая 5-летнюю девочку (подробнее)