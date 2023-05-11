В Коми завершилось расследование несчастного случая с охранником

Фото: Нина Юшкова.

Трудовая инспекция Коми завершила расследование несчастного случая, который произошел с сотрудником охранного предприятия. Детали случившегося сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 15 апреля. Сотрудник заступил на дежурство без каких-либо жалоб на здоровье. Спустя некоторое время его обнаружили на рабочем месте без признаков жизни.

Данный несчастный случай никак не связан с производством. Комиссия разработала мероприятия по профилактике причин несчастного случая, а также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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