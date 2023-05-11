Житель Коми потерял 930 тысяч рублей из-за желания заработать

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Житель Ухты в надежде заработать лишился 930 тысяч рублей. Детали инцидента рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

На телефон ухтинца поступил звонок от «брокера» инвестиционной компании, который предложил ему увеличить свой доход. Для быстрой прибыли необходимо было вложиться. Действуя под диктовку, мужчина взял кредит.

Возбуждено уголовно дело. В настоящее время сотрудники МВД устанавливают все детали случившегося.

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