В ДТП в Коми пострадал пьяный мотоциклист

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 10 мая, в Удорском районе мотоциклист опрокинулся на дороге. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18.10. Пьяный 39-летний мужчина ехал на мотоцикле «Ирбис» по автодороге Усогорск – Благоево – Чупрово. На 29-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого мотоцикл опрокинулся на дороге.

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и гематому в височной области. Госпитализация мужчине не потребовалась. В момент аварии мотоциклист был без шлема, а прав никогда не получал.

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